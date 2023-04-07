南丫發電廠 港燈消防組隨時候命

【本報訊】位於南丫島的港燈發電廠近月發生火警，燒了約兩小時，幸沒影響供電。港燈電力投資分享，由於地點隔涉，外援趕抵需時，遠水不能救近火，因此自南丫發電廠籌建，已設立自家「消防及保安組」，確保發電廠日常營運的安全，維持穩定供電。

度身訂造兩消防車 度身訂造、每輛價值數百萬元的消防車共有兩架，配備有升降台、射程達100米的水炮、泡炮等設備，而水泡連接自動擺動喉筆、水盾時，僅需一人控制便可撲火。這些均是港燈消防組眾多設備的一小部分，另有呼吸器、高空拯救升降器等。 港燈發電科高級經理（消防及保安）吳偉明稱，設備均參考消防處使用的裝備標準，而熱能探測機、喉筆等設備更「跑先」消防處引入。他提到，發電廠「第一道安全防線」的消防組由32人組成，24小時輪班工作，部分來自消防處、民安隊等，隊伍承諾接報後4分鐘內到場，廠內亦有護士支援。

發電廠於2月底曾發生火警，吳偉明提到，當時火警發生於正拆卸的退役燃氣機組地盤，工人正用燒焊器，火花四濺，燒着附近物品。港燈消防組到場拖喉灌救，但3、4分鐘內仍未能救熄，遂召喚消防處協助。火警最終於兩小時後受控。

吳認為，事故正正顯現「遠水不能救近火」，外來支援需時至少15分鐘，港燈消防組便可「頂住先」。發電廠甚少大火，接近99.9%火警均自行撲滅，召喚消防處協助為多年來首次。除了救火，隊伍亦要救人。消防及保安督導員郭志偉憶述，曾有工人疑似突發性急性心肌梗塞。他判斷用船會較直升機更快把患者送出南丫島。公司遂將剛抵的船改作專船，將患者送到鴨脷洲港燈碼頭，再轉救護車送院，成功把握黃金時間，「遲多數分鐘都無命」，他對能拯救生命感開心。