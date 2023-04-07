屋企後山小徑 恐變深山陷阱

管理權責不清 失修違建損環境 獅子山、大帽山等熱門行山點每逢周末假期便人頭湧湧，若不欲與行山友「一齊逼」，有保育團體發現，民居附近的後山小徑範圍覆蓋全港20%人口、容易到達，亦能於山徑自由活動，建議港人轉行該些後山小徑。不過，團體發現後山常遭忽略，設施千篇一律，亦缺管理及推廣，出現日久失修、違規建築物等情況，促政府設機制跟進。

保育團體「Parks and Trails」與「WYNG基金會」昨日發布《屋企後山研究計劃第一部分：探索城市邊緣》報告。他們於去年1月至5月期間，研究全港11條貼近民居的「屋企後山」小徑，包括屯門徑、摩星嶺、窩仔山及嘉頓山等，發現山徑入口附近約15分鐘步程內，有達150萬人居住，佔全港人口的20%，堪稱「都市綠肺」。而這些「綠肺」沒有活動限制，吸引長者聚集消遣。

可是，過百萬人能輕鬆享用的大自然卻甚少人使用，缺乏管理之下問題叢生。研究發現，東區金督馳馬徑有古道塌下，卻未有修繕，沿路布滿樹枝及大石，隨時成為「深山陷阱」；芙蓉山亦有供人休憩的座椅缺角破損。另外，於牛池灣附近的平山及沈雲山，有人利用鋼筋、廢木及膠樽自製路徑。

團體指路徑不安全及影響雨水排放等，恐破壞環境。而即使具港府管理，亦未必管得好。研究發現部分平坦的小徑不必要地，被民政事務總署以水泥鋪蓋，例如蝴蝶山，或導致水土流失問題。

團體倡設「認養山徑」管理制度 他們另指，部分由居民親手製作的設施及公共空間值得借鏡，舉例指有人於政府建設的避雨亭上加設帆布、掛上時鐘日曆，又設置枱櫈供路人休息聚會，遠較千篇一律、由當局設在山徑兩側的座椅，更能切合使用者的習慣。

WYNG基金會高級項目經理黎文燕表示，屋企後山多位於綠化地帶，並非市區公園、郊野公園，被視為「剩餘」土地，規劃目的並不明確，管理部門分散，沒人全權負責，一向僅收到投訴才要求山徑使用者拆除構築物，而非根據環境破壞或公共安全風險評估。

黎建議，政府應籌劃「認養山徑」管理制度，以短期租約或撥地形式，將部分土地交予非牟利組織管理，規範違例的社區設施，遏止違建亂象；而就擁有重要遺迹的綠化地帶，她促請政府採取更積極的管理策略，如設遺產公園，長遠則需設獨立部門規劃及管理。