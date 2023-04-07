長假首日 逾38萬人次出入境 廣州客再訪港 減購物多觀光

【本報訊】清明及復活節長假期展開，本港旅遊業亦開始復甦。據入境處數字顯示，本港前日有38.6萬人次經各口岸出入境，當中入境人次有28.1萬，約28%屬內地和其他地區訪客。有來自廣州的旅客表示，疫情前平均每年會到港一至兩次，疫後再訪港將多花時間在觀光方面，減少購物。有酒店業界則稱，訪港旅客數字續升，惟4月非內地公眾假期，相信到5月黃金周訪客數字會再升。

有廣州來港的旅客表示，疫情前到港的行程主要是購物，每次均花費數千至數萬元不等。疫後再訪港，預計會花費較多時間在觀光上，因以往訪港通常購買藥妝居多，惟現時內地購買相關產品也十分方便及價錢相近，沒有必要一定在港購買。但也有內地旅客表示仍會到尖沙咀購物，預計佔行程約一半時間。

酒店僅剩六成人手運作 酒店業主聯會執行總幹事徐英偉則稱，訪客旅客數字不斷上升，相信五月黃金周才是高峰期，訪客數字會再升；面對人手短缺，不少酒店只能以約六成人手運作，未能盡用所有房間接待旅客。香港餐飲聯業協會會長黃家和認為，4月一向是業界淡季，預計生意會較疫情前下跌一成，現時復活節假期，餐廳本地客和旅客比例約為9比1，加上自由行旅客未全面恢復，內地團亦集中在較大眾化的食肆用餐，對消費力的貢獻不大。