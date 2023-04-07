潑水節食買玩 瘋搶杧果糯米飯

荔枝角D2 Place舉辦「香港潑水節2023」。（黃偉邦攝）

荔枝角逾100攤檔 6日料10萬人到訪 隨着社會復常，因疫情停擺了3年的潑水嘉年華，除了在九龍城賈炳達道公園復辦外，荔枝角D2 Place一期及二期對出的長義街，屆時亦會封路舉辦潑水節。主辦單位同時間在本周三（5日）至下周一（10日）期間，舉辦了「泰靈市集」、「翟度翟市集」，一連6日橫跨整個復活節假。今年市集分別有逾100個檔位及200多個商戶參展，預計數天活動合共將有逾10萬人參與。

市集內有多個檔位，分布於D2 Place一期及二期，主要售賣與泰國相關的物品，如水晶、布袋、手工藝等，現場更設有試食。泰國當地相關單位更將「四面佛」、「水龍王」等運送到港，市民不需到泰國，都可以即場參拜。水晶檔檔主鄧小姐說，泰國人多數信教，由於水晶與靈學息息相關，故一直較為吸引客人購買，尤其是與「辟邪擋煞」、「健康」、「招財」有關的水晶，最為搶手。她對銷情有信心，暫時最高消費的金額約500元。

泰式小食檔主陳先生主要銷售泰國小食，疫情下過往亦有在其他市集擺賣，惟生意不濟。對於今年市集可於現場試食，他認為有助吸引人流，「大家可以出嚟玩吓，又多event（活動），唔使好似之前咁悶，屈喺度。」他預計生意額亦會較去年上升七成，以杧果糯米飯最受歡迎，500個昨日一早售罄，而首日生意額已達標，「都有5,000、6,000蚊一日，都理想㗎喇！」

長義街周日封路潑水 D2 Place一期及二期的長義街，將於周日封閉舉行「潑水節嘉年華」，主辦單位安排大量人手控制秩序，以及管理人流。D2 Place總監呂智樂表示，事前向執法部門申請封路獲批，並已領取相關的娛樂牌照；活動於當日早上11時開始，至下午6時完結，市民可即場登記，人數上限為800人，期間涉及一條小巴路線需要改道。就當日嘉年華的安排，執法部門沒有任何限制要求，參加者如有需要，可戴口罩。