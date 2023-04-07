醫健：職場健康：職安局推出「密閉空間安全工作資助計劃2.0」及「職安健星級企業—密閉空間安全認可計劃」

在2021年底接連發生兩宗於密閉空間的致命工業意外，導致3名工人死亡，引起業界高度關注。為全方位支援從事密閉空間工作的中小型企業提升工作安全水平，職安局推出「密閉空間安全工作資助計劃2.0」及「職安健星級企業——密閉空間安全認可計劃」。

高額資助中小企買安全設備 「密閉空間安全工作資助計劃2.0」提供高額資助予中小企購買安全設備，包括氣體測試設備及動態感應器。計劃除了提供免費的密閉空間作業「合資格人士」及「核准工人」安全訓練課程外，亦新增「密閉空間作業管理者安全訓練」及「核准工人進階課程」，而修畢兩個新增課程的員工更會獲發培訓津貼。此外，計劃會委派認可安全顧問到企業其中一個密閉空間工程，為其提供「一站式風險評估」服務，包括現場講解、示範使用相關安全設備，及填寫密閉空間工作的風險評估報告。以上各項的資助金額共超過港幣$21,000。

「職安健星級企業——密閉空間安全認可計劃」為從事密閉空間工作的企業提供度身訂造的職安健顧問服務，協助企業建立安全管理系統及制訂預防意外的控制措施。計劃亦提供免費的密閉空間安全訓練及培訓津貼，並且資助企業購買安全設備，例如認可呼吸器具、三腳架及絞車、救援式安全帶、吊籃擔架床，及復甦器具，提升安全水平。當企業成功通過職安局的認證後，會成為「密閉空間職安健星級企業」及列入星級名冊內，提升安全並贏得商譽，有助業主或場地管理者識別安全的密閉空間承辦商。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk