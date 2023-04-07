流感季殺到 防護中心倡提防

【本報訊】衞生署衞生防護中心宣布，根據最新監測數據，本地季節性流感活躍程度在上周繼續上升並已超越基線水平，表示香港已踏入流感季節。社會各界應提高警覺和加強個人保護措施，以預防流感。

兒童 中年人 易受影響 根據最新的監測數據，在呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比從3月首周少於1%上升至截至4月1日一周的9.89%。期間檢測出的流感病毒主要為甲型（H1）流感（約佔77%）及甲型（H3）流感（約佔21%），而乙型流感的活躍度則極低。值得留意的是，過往流行病學數據顯示，在甲型（H1）流感流行的季節，兒童和年齡介乎50至64歲的成年人較受影響。

主要診斷為流感而入住公立醫院的比率亦持續上升，從3月首周0.01宗個案（每1萬人口計）上升至截至4月1日一周的0.25宗個案。

另外，在3月上旬和中旬，每周錄得1至2宗院舍/學校流感樣疾病爆發的報告，對比截至4月1日一周錄得12宗爆發的報告（涉及49人）。該12宗爆發個案分別發生在小學（5宗）、中學（1宗）、安老院舍（2宗）、殘疾人士院舍（1宗）、特殊學校（2宗）和醫院（1宗）。

衞生防護中心會向醫生、醫院、院舍和學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。為預防流感在校園傳播，學校亦要採取額外措施，主動每日為所有學生在抵校時量度體溫，識別發燒學童。學童如發燒，不論有否呼吸道病徵都不應回校。