患大腦麻痹 少年染甲流不治

【本報訊】衞生防護中心早前公布一名患有大腦麻痹症的17歲少年確診甲型流感（H1）後，出現甲型流感併發肺炎及休克，情況嚴重。他情況持續惡化，於周二（4日）晚宣告不治，為今年第二宗兒童流感死亡個案。

專家籲勿帶幼童到人多地方 香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強說，近期兒童留院數字上升兩至三成，有兒童病房爆滿。過往在新冠疫情期間，未感染過上呼吸道疾病的幼童體內無抗體，一旦感染流感病毒或合胞病毒等，病情或較嚴重，會出現發高燒和嘔吐，部分甚至要聞氧氣。他建議幼童避免到人多的高風險地方，家長亦要注意衞生，避免在社區感染流感再傳播。

葉柏強表示，據他了解，世界衞生組織仍在討論新冠疫苗的接種建議，相信每年需要接種一次新冠疫苗加強劑的機會非常高，有關方面很快會提出新建議。他又說，現時新冠疫情較穩定，兒童如果沒有身體不適，毋須每日做快測。

翻查資料，一名患「黏脂質症第二型」的4歲女童，去年平安夜因身體不適入住屯門醫院兒科深切治療部，經臨床診斷後，證實患有甲型流感併發嚴重肺炎。女童其後轉差，入院4日後不治。女童雖於去年12月28日離世，惟因衞生防護中心今年1月才公布上述個案，故納入今年的個案，亦屬今年首宗流感死亡個案，亦是相隔3年再現流感病毒奪人命個案。