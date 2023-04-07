「猜猜我是誰」騙40多人 涉520萬

【本報訊】去年4月至今年3月，深水埗區執法部門接獲45宗「猜猜我是誰」電騙案，騙徒一般假裝成受害人子女，聲稱自己已經更改手機號碼，事隔數日再以同一號碼聯絡受害人，藉詞因故被捕，需要籌措保釋金，其後再相約受害人外出交收或親身上門收款。案中共有15男30女（65歲至92歲）受騙，損失金額由1萬至65萬元不等，總額高達520萬元。

金字塔式結構 12人落網 人員根據情報分析及調查後，鎖定一個詐騙集團，並於近日採取行動，分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」、「詐騙」、「意圖洗黑錢」、「串謀詐騙」及「串謀以欺騙手段取得財產」罪，拘捕11男1女（18歲至41歲），並檢獲9萬元現金及多部手機。被捕人士包括主腦、骨幹和收取騙款的成員，部分人有黑幫背景。當中7人分別被控以上述罪名，分別被移交區域法院及西九龍裁判法院提堂。另外4人獲准保釋候查，須於本月下旬報到；一名被捕男子仍被扣查。

據了解，涉案集團是「金字塔」式結構，以一名主腦居首，指示第二層的骨幹成員扮演招攬人，集團會藉「搵快錢」作招徠，經由網上社交平台或通訊軟件，或者接觸在娛樂場所流連的人士，例如無業者、學生等，以數百至數千元報酬，利誘他們成為第3層成員，負責收取「保釋金」。而招攬人有時會把受害者包裝成欠債人，以收取債務為名，指揮下層成員行動，過程中更擔當行程編排、提供聯絡電話、在現場監視整個交收過程等角色。執法部門相信，行動已瓦解一個活躍本港的詐騙集團，調查仍然進行，不排除有更多人被捕。