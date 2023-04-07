墮投資局 中年婦失358萬

【本報訊】執法部門於上周六接獲一名任職會計的59歲婦人報案，指早前透過一通訊軟件認識一名男子，對方聲稱為內地投資專家，游說事主透過一虛假投資電話應用程式進行股票投資。事主不虞有詐，遂下載該應用程式，並在今年2月至3月期間，共轉帳約358萬元至對方指定的6個銀行戶口，惟報案人其後未能取回款項，懷疑受騙遂報案求助。執法人員經初步調查後，把案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

「內幕料」呃會計師210萬

專業人士墮投資騙局過往時有發生。去年11月2日，一名51歲男會計師在家中收到社交軟件WhatsApp訊息，對方聲稱是一個投資平台的股票經紀，邀請事主加入一個投資群組。而另一名騙徒其後向事主提供一些內地股票的內幕消息，他深感興趣，繼而聽從自稱客服人員的騙徒指示，在一個虛假投資應用程式上開設帳戶。事主其後把共約210萬元存入騙徒提供的6個戶口，直至被禁止從該程式提取款項時，他始知墮入騙局並報案求助。