HK樂園電騙之都 半數港人曾遇圈套

近兩成數碼交易可疑 全球最高 香港變「電騙之都」！去年電騙禁錮集團轟動全球，緬甸KK園區令人震驚，本港電騙猖獗不遑多讓，有信貸資料服務機構昨日公布最新全渠道詐騙狀況報告，發現本港去年有近兩成數碼交易有可疑，比率全球最高，並且近半港人在過去3個月內曾成為數碼詐騙目標，香港恐淪為HK呃錢樂園。機構指，新冠疫情下網絡交易更頻密，令數碼詐騙風險增加，建議不同公司應設法提升網絡安全。議員對本港淪為電騙之都感到十分驚訝，認為除了教育和宣傳之外，市民自我提高防範意識亦十分重要。

報告顯示，去年全球數碼交易中有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨着數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至去年期間大幅上升80%。香港方面，去年數碼交易中，有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及的國家或地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加18%，與全球的上升趨勢一致。

數碼詐騙交易 物流業升幅最多 信貸資料服務機構環聯補充指，源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至去年期間上升219%。保險及虛擬社區行業的可疑數碼詐騙交易比率亦顯著上升，期內分別增加204%及131%。

釣魚網最常見 電郵貼文呃資料 本港受訪者中，有45%人表示他們於去年9月起的3個月內曾經成為不同通訊渠道的可疑數碼詐騙目標，更有5%人於期內淪為受害者。其中，網絡釣魚是香港受訪者最常遇到的詐騙類型，即騙徒透過詐騙電郵、社交貼文、網站及二維碼來盜取資料，比例達38%；其次有27%受訪者指信用卡被盜；透過詐騙電話誘使透露個人資料的語音釣魚亦達22%。

各年齡層方面，報告指在1944年至1964年出生的嬰兒潮世代、在1965年至1979年出生的Ｘ世代，以及在1980年至1994年出生的Y世代，最擔憂的詐騙類別為語音釣魚；而1995年至2004年出生的Z世代最擔憂的則是網絡釣魚，達40%。

環聯亞太區首席產品官殷虹表示，數碼交易自疫情開始以來愈趨普及，意味着消費者及企業所面臨的整體數碼風險比以往更大。她補充，消費者除了希望能獲得更快捷方便的線上體驗，亦期望企業能保障他們的身份資料及線上帳戶。她認為，隨着網絡犯罪分子和騙徒的手法不斷演化，並且變得日益純熟，企業需要透過更多數據、分析及技術，部署持續創新的策略，以更準確地檢測潛在詐騙行為，同時為消費者提供無縫的數碼體驗。

含跨境成分難拉人 議員倡把關 議員葛珮帆指，以往本港網絡詐騙一直相對為高，但對去年本港數碼詐騙交易率為全球最高感到十分驚訝。她又稱，雖然港府以往有大型廣告板等不同方式宣傳防騙訊息，但認為同時市民大眾自我防範亦重要。她解釋，因為不少數碼詐騙都有跨境成分，變相執法人員在拘捕疑犯時亦加大困難。她補充，因為很多資金交易都經銀行處理，認為銀行亦可做更多把關工作，例如電訊公司、銀行等企業可以發出警告提醒訊息予用戶，以防他們一次又一次被欺騙。

KK園區禁錮施虐事件，慘不忍睹。 全球可疑數碼詐騙交易比率變動 數碼詐騙交易比率已回復至接近疫情前水平。 長者憂慮語音釣魚。