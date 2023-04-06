通脹實在猛於虎 清明祭品大漲價

昨日是防疫措施解禁後第一個清明節，即使天公不作美，整天細雨紛紛，一樣無阻孝子賢孫慎終追遠，多區都擠滿掃墓的人潮。社會復常雖是好事，但市民卻要面對凜冽加風，連祭品也大幅漲價達四成之巨，掃一次墓動輒花費逾千元。通脹猛於虎，可謂連「死人」都感受到！

儘管解禁後終於可以一家大細扶老攜幼拜山祭祖，顯得一片熱鬧，但祭品大幅加價也是不爭的事實。有市民透露，一隻燒豬索價逾900元，一件往年賣7元的蛋糕，今年賣11元，購買祭品花費逾千元，只好在分量上縮水。當然，對先人表達心意最重要，不少市民都同意「再慳也不會慳死人」，祭品銷情依然理想。

然而，清明時節見加風只是冰山一角，事實是今年百物騰貴，衣食住行樣樣加。可以看見，港鐵按「可加可減」機制調整今年票價，得出加價百分之2.3的結果，平均每程車費加4毫；5間專營巴士公司亦不執輸申請大幅加價，加幅接近一成，當中新巴、城巴市區線所有路線擬劃一加兩元。更不必說，兩電今年飛擒大咬加電費，分別按年暴增19.8%和45.6%，令人嘩然。

面對加風凜凜，市民都感到生活艱難，惟港府公布的通脹率依然「溫和」，顯然未能反映實情。2月份本港基本通脹率僅1.7%，皆因港府將住屋佔綜合消費物價指數列為最主要權重，卻沒將這幾年受疫情打擊，移民潮此起彼伏，樓市顯著下滑，租金也見跌幅等因素計算在內。統計處數據顯示，2月份各分類消費物價指數當中，只有住屋及耐用品兩項沒有錄得升幅，其餘全部皆升，例如食品期內按年升2.4%，其中外出用膳按年升4.3%；衣履類別按年升5.5%；電力、燃氣及水按年急增20.7%。電費加幅驚人，勢必造成連鎖效應，由住宅用電到商業用電一加俱加。有專家表示，撇除租金因素，香港當前的消費物價指數應達4%左右，儘管遠遠不如歐洲通脹驚人，但日子一天比一天難捱，卻是寫在牆上。

實際上，今時今日別說一隻燒豬索價逾900元，就說打工仔常上的茶餐廳，吃一個普通不過的「常餐」，沒有五、六十元也難以「落樓」；即使到快餐店食個漢堡包餐，四十多元也是常事。有茶餐廳老闆表示，今年米價升幅約10%，凍肉成本升幅達15%至20%，菜價升幅介乎5%至10%，他已加價接近一成，但依然難以抵銷經營成本不斷上漲。這就難怪，「窮人恩物」兩餸飯大行其道，由疫情到疫後皆歷久不衰，連部分內地旅客都爭相光顧，慳得就慳。

難為港府對此情此景渾無知覺，除了公布的通脹率未能反映實情外，最要命是放任公共事業瘋狂加價。對於「可加可減」機制變質為只加不減，固然擺出無能為力狀；對於兩電根據《利潤管制協議》大做獨市生意賺到盡，港府甚至化身代言人說盡好話。可以斷言，未來通脹沒有最高只有更高，怎一個愁字了得！