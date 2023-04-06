龍七公：政府法外開恩 民企提心吊膽

面對經濟和就業壓力，近期內地不斷對民企、外企釋放政策暖風。相比較這幾年甚囂塵上的「民營經濟離場」、「新公私合營」、「國進民退」等論調，這無疑是可喜的轉折。但尷尬的是，政府某些「過度熱情」的表態，不僅沒有迎來滿堂彩，反而引發新一輪疑慮恐慌，反映出民營經濟的信心仍然十分脆弱，其修復過程並非一朝一夕之功。

權力干預 指手畫腳 比如，一位財經部委的部長對外企喊話：「你們不是外來客，而是一家人。」海南省政府則出台文件，要求「對民營企業家涉案人員能不捕的不捕、能不訴的不訴、能不判刑的不判刑」。表面看，這是對外企民企宣示善意，但其背後隱含的邏輯卻仍是權力干預的思維。在健全良性的經濟環境中，政府、企業之間的關係自有契約精神、法治原則、市場規律來進行約束定位。「商場無父子」，「親兄弟，明算帳」，如果一切依法辦事，真正做到市場主體地位平等，本就無所謂外來客還是一家人，這實則都是一種人為的界定。

海南的新規爭議更大。本來如何捕、訴、判，都應以法律為準繩，該捕的自然該捕，不該捕的本來也不能捕，「法外開恩」的辦法，更是直觀折射了一種恩賜思維。政府對於企業可以賦予優待，那也就意味着可以收回，給多給少由公權力話事。而且，政府與檢察院、法院等「一府兩院」屬於平行關係，互不隸屬，且司法不受行政干涉，是基本原則。雖然最高檢也曾出台少捕慎訴規定，但由省政府發文規定「能不訴的不訴、能不判刑的不判刑」，等於給司法機構下命令，從程序上也經不起推敲。

還有很多地方，指派官員「一對一聯繫」或「定點幫扶」民企，甚至是進駐企業掛職擔任「第一書記」，出發點或許是為了幫助企業解決問題，但無形之中，這些人成為了企業的「監軍」和「太上皇」，大小事務都要過問，指手畫腳，搞得企業束手縛腳。

在內地的管治模式下，行政干預往往比走法律流程起效更快，立竿見影。但硬幣有兩面，依靠行政干預進行推動時，發展速度更快；但當權力翻臉，利用行政手段進行打壓管制時，也同樣勢不可擋，企業和市場毫無還手之力，只能俯首聽命，任憑宰割。

這些年，內地制訂頒布的法律不在少數，保護企業產權、保護私有財產，都載有明文，卻無法真正為民企提供「護身符」。黨政部門巨大的自由裁量權，就猶如如來佛的手掌心，隨時可將孫大聖壓到五指山下。「官」有不測風雲，企業不得不天天提心吊膽，察言觀色，揣摩風向，不敢輕易投資，企業的發展必然受影響。所以，民營企業最需要的，不是額外的特殊優惠，不是從一個極端走到另一個極端的運動式干預，而是真正創造一種公平競爭、一視同仁的環境，切實依法辦事，對法治有信心、有安全感，才能有穩健樂觀的預期。