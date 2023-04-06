笑看天下：外交和談 唯一出路

事實上，歐盟成員國各有各難唸的經，像德國便承受着比其他歐洲國家更大嘅壓力。俄烏戰爭前，俄、德嘅能源合作堪稱「親密無間」，德國約33%原油消耗和55%嘅天然氣消耗都得靠來自俄羅斯嘅供應。俄烏戰事一開始，歐盟祭出制裁大旗，首先打擊嘅就係俄國能源企業。冇錯，打擊嘅正正係俄羅斯「七寸」，之不過，其反彈力之強，同時傷及眾多依賴俄羅斯油氣嘅歐盟國家，德國更首當其衝。德國深受其害，這就難怪德國近排出現唔少反戰嘅「和平運動」。