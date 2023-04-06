仗義執言：慎防藉遊行挑動對抗

繼上月將軍澳居民遊行，執法部門要求參加者須掛識別頸繩後，4月2日多個獲批的公眾活動或遊行，都附加識別要求，例如宗教活動要手持棕枝、巡遊要戴帽和襟章等。當局回應，這些都是執法部門和主辦單位商討出來的適當措施，以免活動被騎劫。

有人抹黑要求參加者戴頸牌是「標籤猶太人」、「狗繩」，這是刻意挑動情緒和詆毀政府。這些言論和2019年黑暴之初的言論似乎有異曲同工之處，其本質是要通過抹黑特區政府，為新的亂港示威遊行作準備。

事實上，《港區國安法》及《基本法》均明確保護香港居民根據《公民權利和政治權利國際公約》享有言論、集會、遊行、示威等自由。然而自由並非絕對，《公約》亦容許締約方為維護國安或公共安寧、秩序等理由，以法律規定加以限制。要求主辦單位用方法識別遊行人士，防止暴亂分子乘虛而入，是保障國家、社會及市民安全的合理之舉。

2019年的黑暴動亂，社會遭受嚴重破壞。現時社會雖然表面平靜，但仍存在令人擔憂事件，例如去年在住宅檢獲彈藥及炸彈的材料等，可見破壞力量仍潛伏社會，國安風險仍然存在，特區政府需做好風險管理及各方面的預案，對任何破壞國家安全和社會安寧的活動，都要迎頭痛擊。

有外媒和亂港分子故意拿遊行條件說事，目的明顯不過，就是要挑動憎恨政府，藉此興風作浪。鑑於有外媒發現，香港是世界上公眾抗議最頻密的城市，執法部門對遊行示威高度戒備，是要洗去香港遊行示威之都污名，對於有人刻意挑撥對立製造混亂，必須及時出手遏止，防黑暴死灰復燃。