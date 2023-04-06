激濁揚清：意大利先天下之憂而禁

意大利政府近日動作頻頻，不但出招禁止使用實驗室培植肉，還宣布暫時禁止國內民眾使用人工智能聊天機械人ChatGPT，執政黨更提出禁外語法案，使人眼花繚亂，卻未嘗不是先天下之憂而禁。

先說總理梅洛妮政府以保護國家的傳統飲食和農業為由，禁止使用實驗室培植的食物及飼料，違者最高可被罰6萬歐元。畢竟日前才有科學家以遠古生物基因，培植出連科學家也不敢吃的「長毛象肉丸」，擔心失蹤幾千年的蛋白質會對人類免疫系統造成衝擊。若相關技術落入不法商人手上，會不會那樣克制呢？意國未至於不當白老鼠不可的地步，那何不保持觀望態度？

說到人工智能的深遠影響，本欄日前已指出「誰來監管資料庫和民智？」話音剛落，外媒報道南韓三星電子容許員工使用ChatGPT，有人卻將半導體設備測量資料等敏感內容存入資料庫，帶來機密資料外洩的隱憂。要知道美國人搞晶片法案也是覬覦半導體巨企的機密，世人一味百犬吠聲指TikTok監控，到頭來卻以這種方式來反高潮，也別說不戇居。意大利為保障個人資料私隱而出招，足見具備一定程度的前瞻觸覺。

至於為保護和推廣意大利語，要求禁止公共和私人機構在任何官方交流中使用包括英語等外語，違者最高可被罰款10萬歐元，亦是無可厚非。英語在意大利的普及率近年持續上升，有教育機構指當地英語程度10年間已由低等水平升至中等水平。國民外語能力提高誠為好事，撇開梅洛妮所屬的兄弟黨有國會議員聲言英語廣泛通用「貶低和羞辱」了意大利語，此說是否言重了，但意大利語既然是意大利官方語言，在官方交流中卻淪為「二幫王」，那不如直接將之降格為非官方語言好了。