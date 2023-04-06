筆下風雲：為虎作倀必遭反噬

日本追隨美國盲目反華，中日兩國關係不斷惡化，在這樣的背景下，日本外相林芳正日前到中國與國務院總理李強，以及中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會面，亦不過是各自表述立場，無助改善雙方關係。北京甚至批評，日本對半導體設備實施的出口管制是「為虎作倀」，以美國當日霸凌打壓日本的手段向中國重施故技，只會「進一步激發北京自立自強的決心」。

「為虎作倀」四個字非常嚴厲，北京對日本毫不客氣已是寫在牆上。的確，日本理應是美國霸權下的受害者，如今卻反過來當美國走狗，豈止為虎作倀，直情是自我作賤。眾所周知，1980年代，日本半導體產品在全球的市佔率超過五成，是當時最大的半導體生產國，高峰期日本的DRAM（電腦記憶體）市佔率高達80%。美國為了壓制日本領先國際，確保美霸永續，不惜迫使日本與美、法、英、德於1985年簽訂《廣場協議》，日圓被迫升值，日本在國際貿易競爭力從此一蹶不振。

曾當中國駐日大使的王毅，對日本非常熟悉自不待言，他上月底會晤日本前首相福田康夫，便不諱言憂慮日本對華政策可能倒退。其實，今日的中國在多方面都能跟美國爭一日之長短，甚至超越美國，日本作為美國附庸，加上侵華歷史，天生對中國帶有敵意，現在更是眼紅中國經濟發達，兩國關係倒退已是必然的事。日本最近大幅提升國防預算開支，又將中國列為「迄今最大戰略挑戰」，擺明就是狼子野心不死，中國只能丟掉幻想，針鋒相對。

中國有的是全球最大市場，日本限制半導體出口中國，雖能窒礙中國發展於一時，但很快就會帶來反噬，對業界打擊巨大，亦會加速中國自主研發，誰怕誰！