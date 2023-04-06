強詞有理：老美有病

木秀於林，風必摧之。美國打壓華為，是因為華為在5G等領域領跑全球，令美國企業瞠乎其後。最近美國又全力對付TikTok，也是因為TikTok發展迅猛氣勢如虹，風頭明顯蓋過Facebook、Google等美企。競爭不過對手便以下三濫手段打壓，這就是老美的作風。但事實證明，美國的打壓反而激起中國科企的鬥志，華為至今依然活得好好的，TikTok自然也可以好好活下去。

數字可以說明一切。2022年華為員工分紅將近720億元人民幣，較2021年增加逾105億元，意味逾13萬持股員工平均每人分紅超過54萬元。在受到外部極限打壓、國內新冠疫情影響之下，員工分紅不減反增，可謂奇迹。更難得的是，華為持續加大研發投入，去年達到1,615億元人民幣，佔全年收入25.1%，10年累計投入的研發費用超過9,773億元，可見成功並非偶然。同樣被美國打壓的TikTok母公司字節跳動，去年也迎來亮麗業績，全年收入突破800億美元，增長逾三成，大幅跑贏其他同業。即使美國準備全面禁用TikTok，也僅佔其海外用戶一成，無法阻止其繼續發展。

反觀美國科企，情況實在不妙，從去年開始的裁員潮愈演愈烈，單是亞馬遜一家企業就裁掉逾1.8萬人，微軟及Google也分別裁員逾萬。Google去年純利出現5年來首次倒退，不得不想辦法節流，其財務總監更以2008年金融海嘯來對比今次「大刀闊斧」的行動，形勢之嚴峻可見一斑。

早在去年中，美國電動車製造商特斯拉創辦人馬斯克就發出預警，對經濟有一種「超級糟糕的感覺」，因此率先裁員自保。如今看來他確實有先見之明，美國經濟百病叢生，可能比預期更加糟糕。有「末日博士」之稱的魯比尼甚至認為，經濟將陷入惡性循環，美聯儲面臨着無法提供無限流動性來支撐銀行、同時抗擊通脹和避免更嚴重衰退的三重困境，最後將引發一場「世界末日」式的債務危機。

山雨欲來風滿樓，表面上美國銀行業危機似乎暫時紓緩，其實更大的禍患還在後頭。通脹居高不下，國債上限已到，偏偏各國爭相拋售美債，加速去美元化，而沙特等產油國又在這節骨眼減產，美國危機四伏，恐怕神仙也難救。最諷刺的是，都已經火燒眉毛，老美還有心情搞甚麼民主峰會，還想圍堵中國，還在打壓中企，你說是不是有病？