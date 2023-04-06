坦言集：再訪香港

馬英九大陸探親，在台獨一片氾濫聲勢中，重新展示台灣有心人士對兩岸的關切，仍然強調兩岸同屬中國，相互發展與合作還有很多的選擇和餘地，這對台灣社會及海外華人群體可產生巨大的反響。只是台灣新聞封鎖，西方壟斷國際輿論，馬英九如此大動作，在媒體上的影響便打個折扣。但若馬英九此行之後還有後續，當可形成反台獨的台灣政治另一選項，與國民黨之走向台獨方向對立，或可把台灣民意有所挽回。

台灣境內，民進黨政府與美國的介入使堅持一個中國的主張遭受圍剿，難以突圍。即使國民黨在地方選舉中可奪得個別政權，其政策大綱還不敢高舉一個中國大旗，也無心無力與民進黨等台獨鬥爭，反一股腦兒往美國表忠。

馬英九今次到大陸，勢孤力弱，沒有多少國民黨或其他本土政治力量的支持，僅得大陸的優待。馬英九所代表的一個中國主張，在台灣內部不易發展，但是，台灣海外社群龐大，不少存有國民黨初心，也在國際環境中愈來愈感受到中國人團結一致以抗外敵的重要性。當年孫中山創興中會，也是從海外僑胞開始，馬英九為甚麼不可賈其餘力，在海外宣揚一個中國、兩岸和平奮鬥、復興中華的主張，團結廣大的海外台胞，反過來對台灣島內政治施加壓力呢？

馬英九海內外聲望極隆，是國民黨和台灣愛國愛台的模範，總統選舉中獲勝，顯出他在島內支持力極強，非繼任的國民黨領導人可比。他的道德感召，應該是島內各派政治人物中無人可及，他振臂一呼，勝過國民黨的千萬黨工。

當前美國加強壓迫中國大陸，志切在台灣引發戰爭，也在台灣全力扶持台獨。台海戰爭機率日高，一旦戰爭，兩岸人民塗炭，也必然打擊中華復興大業。現時應屬危急存亡之秋，大陸可保，卻必受損；台灣的破壞或相類烏克蘭，以馬英九愛國愛台之心，必然不能坐視。在大陸探親之後，期望他繼續努力，知其不可為而為之，為的是兩岸民眾、中華復興。

馬英九探親之旅，下一步應該是再訪香港，告訴香港人台灣並不只有台獨，也不是香港黑暴之家，還有有心人努力復興中華。在港告訴台灣人，自亂返治，香港正在新世界局勢中再創繁華，大陸政府仍然是堅持改革開放，香港還是自由開放，在國際化方面更進一步。