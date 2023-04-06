政情：劉智鵬講地理歷史 道盡嶺南千古事

香港有好多事物都同嶺南有關，然而「嶺南」又係點樣嘅一回事呢？喺香港嶺南大學擔任協理副校長嘅議員劉智鵬日前拍片，分別以地理角度、地緣角色、歷史地位等多個層面，概述「嶺南」嘅來龍去脈。佢話「嶺南」係中國南方五個山嶺以南嘅概稱，起初係少數民族雜居嘅區域，又稱百越之地。因有山脈相隔，嶺南嘅文化、飲食同價值觀等方面，都同中原文化有些少距離。