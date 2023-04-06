政情：疫下關7公僕度假屋 開支反有增冇縮

喺疫情期間，受到社交距離措施嘅限制，市民冇得出外旅行，家庭聚會亦可免則免。政府亦喺2020年2月關閉7間公務員度假屋，雖然冇人住，但相關嘅開支反而逐年增加，單係2021至2022年開支近500萬元。

管理費維修費勁燒錢 公務員事務局回覆議員葉劉淑儀有關預算案嘅提問中，話政府現有7間度假屋，3間喺大嶼山長沙，另4間喺大埔大美督，但喺2020年2月9日因疫情全部關閉。根據當局提供過去5年嘅開支數據，當中嘅管理費用逐年上升，2018至2019年度係284萬元，其後2019至2020年管理費大幅增至324萬元，2020至2021年疫情下再升至375萬元，較上年度多51萬元，而直至2022至2023年度（截至2月）則增至382萬港元，亦較上一年度多9萬元。

日常營運開支就逐年減少，但維修費喺2021至2022年度大幅增加，達到93萬元，令總開支增至481萬元，至上年度嘅維修費亦需42萬元，總開支為436萬元。

喺入住率方面，2018至19年度達到80%，公務員入住大嶼山長沙度假屋嘅比率係80%，而大埔大美督則有81%，2019至2020年度，截至2月8日，入住率稍為下降，前者入住率為74%，後者則為74%。隨着社會復常，當局話喺2月已發出便箋，公務員已喺上個月13日起重新租用度假屋。