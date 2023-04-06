外籍女企跳 消防捉緊救命

【本報訊】昨日下午2時許，秀茂坪順天邨天柱樓低層單位，有一名25歲外籍女子危坐晾衫架上，街坊大驚報案求助。消防接報趕至進入上址單位內向事主進行游說，期間消防員趁女子未為意，迅速將她捉緊，並架起雲梯將其救回安全位置，再由救護車送院檢查。據了解，事主因朋友關係問題而企圖輕生。