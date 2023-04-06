新開藥店出蠱惑 參片斤變両劏客

疫後通關第3宗 男職員被捕 海關早前接獲遊客舉報，指油麻地一間新開藥店，有店員聲稱一斤花旗參減價出售，並以免費保健產品招徠，惟把花旗參切片後，卻改口稱以「両」計價，與預期價格相差達16倍。海關經調查後，於前日拘捕該藥店一名男店員。這是年初中港全面通關後，海關接獲的第3宗同類案件，相信有不良店舖藉多了遊客來港，重施故技破壞香港「購物天堂」的美譽。

本周一（3日），海關接獲一名內地遊客舉報，指他在上周六光顧油麻地彌敦道一間藥店時，店方以不良營商手法對他進行銷售，懷疑違反《商品說明條例》。海關快速行動隊即日聯絡受害人及展開調查，查出有關情況屬實，遂於前日以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕藥店的一名28歲男店員。據了解，涉事的藥店門外放有多個誌慶花牌，相信是於近日才開張營業。

指已切片必須購買 海關版權及商標調查科高級調查主任曾凱婷表示，該名內地遊客原擬在涉事藥店購買兒童保健產品，期間藥店店員向其推銷中藥材，並主動表示店內原價680元的花旗參，現正進行折扣優惠，減價至400港元一斤，而且只要購買一斤，便可免費獲贈兩罐兒童保健產品。店員其後把花旗參切片，始改口稱計價單位是「両」，而非原先說明的「斤」，並向事主收取6,400元貨款。事主初時拒絕購買，惟因店員強調貨物已經切片，他迫於無奈只好照價付款。

曾凱婷續指，今次是本港及內地自年初全面通關後，海關接獲第3宗同類案件，包括本案在內，有兩宗案件是海關快速行動隊接獲內地遊客的緊急舉報後破獲。海關有決心嚴厲打擊針對訪港遊客、破壞香港「購物天堂」、「好客之都」美譽的違法行為，如發現有違反《商品說明條例》的情況，必定會果斷執法。