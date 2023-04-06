涉襲擊男子 休班警今提堂

【本報訊】今年1月8日凌晨時分，警方接獲一名57歲男子報案，指他於柴灣小西灣道28號一巴士站，被一名男子用手襲擊。港島總區重案組接手跟進，經調查及徵詢法律意見後，於上周五拘捕一名48歲本地男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。他其後已被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件會於今日上午在東區裁判法院提堂。該名被捕男子為一名休班警務人員，現已被停職。

警員屢涉多種刑事案件 休班警員涉及各種罪行過往時有發生。去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780元的凍肉。

警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳（30歲）女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件已於2023年1月6日提堂。

此外，去年10月30日，警方接獲上水新成路4號一店鋪的47歲男職員報案，指發現上址一閉路電視損毀，懷疑遭人破壞。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌刑事毀壞，拘捕一名45歲男子，經徵詢法律意見後，他已被控以一項「刑事毀壞」罪，案件於今年3月16日在粉嶺裁判法院提堂。該被捕男子為一名休班警務人員，事後已被停職。