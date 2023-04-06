兩日5宗 強搶盜竊金鏈 賊黨無法無天

搭訕伺機落手 圖故技重施5內地男女被捕 本港治安每況愈下，繼前日有狠毒雙姝「偷桃」兼偷金鏈後，昨日在馬鞍山恆安邨，兩名形迹可疑女子向老翁搭訕，因懷疑有人圖謀不軌，有市民遂報案求助。執法人員趕至截查及拘捕兩對內地夫婦，相信他們涉及香港仔及紅磡發生的搶劫及盜竊案。同日下午，人員於旺角再拘捕一名內地女子，懷疑她與前日在恆安邨停車場梯間「上下其手」偷金鏈案有關。調查顯示該5名被捕的內地男女疑為同一犯罪集團，執法部門正調查他們是否涉及其他同類案件。另旺角有中年漢被誘上樓光顧按摩服務，遭女子偷走金鏈等財物；上水街頭則有雌雄匪強搶金鏈逃去。單是過去兩日，已錄得至少5宗搶劫盜竊金鏈罪案。

昨晨約9時半，兩名操普通話的內地女子，在馬鞍山恆安邨恆月樓外徘徊，期間四處兜搭老翁，有留意新聞報道的男途人目擊過程，又見女子與疑似同夥的男子接觸「密斟」，懷疑有人食髓知味再犯案，遂暗中觀察並報案求助。執法人員到場了解，並在港鐵馬鞍山站，截獲一名報稱賓館東主的姓劉女子、一名報稱農民的姓方女子、以及兩名是她們丈夫的內地男子（51至54歲），並以涉嫌「搶劫」把他們拘捕。

遭色誘短敍 六旬漢人財兩失 初步調查顯示，他們涉嫌與3月4日及前日，分別在香港仔及紅磡發生的一宗搶劫案及一宗盜竊案有關，案中兩名分別姓陳（67歲）男子及姓高（89歲）老翁，他們共有兩條金鏈失去，財物總損失共約5.5萬元。人員經進一步調查後，昨日下午在旺角區，以涉嫌「搶劫」拘捕另一名姓李（53歲）內地女子，她疑與前日在馬鞍山恆安邨停車場發生的盜竊案有關。調查顯示，該5名被捕男女涉嫌為同一犯罪集團成員，他們已被扣查。

此外，昨午12時許，一姓陳（61歲）男子行經旺角，一內地女子趨前搭訕「色誘」，事主跟隨對方到山東街40P號榮華大樓一賓館闢室「短敍」。期間，女子趁事主不察，擸走其脫下的一條價值1.5萬元的金頸鏈，以及一個放有5,000港元及9,000元人民幣現鈔的腰包後逃去。執法人員正追緝一年約30歲、身高約1.5米，蓄黑色長髮，案發時穿淺色上衣、淺綠色長褲及白色鞋的女子。

雌雄匪施襲 搶玉如意金頸鏈 另昨午約2時，一名姓黃（55歲）男子，途經上水馬會道30號對開，突遭一對中年男女搶去一條價值共約4萬元的玉如意金頸鏈，期間歹徒以雨傘襲擊事主。事主嘗試追截，惟最終被歹徒逃去。執法人員接報趕至，在附近兜截惜無發現，經初步調查後，把案件列作「搶劫及普通襲擊」，正追緝一名年約40歲、身高約1.7米，瘦身材，案發時穿黑色外套及戴藍色口罩的男子，以及一名年約40歲、身高1.55米，中等身材，案發時穿淺色上衣及戴藍色口罩的女子。

前日早上9時許，一姓高老翁在紅磡船澳街一菜檔對開被兩女兜搭，對方示意能夠提供按摩服務，待高翁跟隨她們到蕪湖街一大廈後，兩女分別用手箍着其頸部及施「猴子偷桃」襲擊下體，繼而偷去一條約值3萬元的金頸鏈。當日傍晚6時許，兩名女子在恆安邨重施故技，誘哄一名姓郭（60歲）男子前往邨內停車場梯間，再「上下其手」以同樣方式突襲，搶走一條約值2.5萬元的金鏈。