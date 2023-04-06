津小不獲開班 議員斥變相殺校

朱國強

【本報訊】教育局早前向全港中小學發出「開班信」，指多區小學下學年已連續多年縮班，其中位於長洲的一間小學更獲告知，新學年未獲准開辦小一。有教育界議員表示，校方事前毫不知情，對於收到信件感到詫異，又指校方第一、二輪收生共15人，與教育局要求最少收16人的標準差1人，質疑是否要立刻開刀，形容做法「離譜」。

教育界議員朱國強昨日在電台節目表示，教育局事前並無與校方溝通，故對「獲派0班」感到詫異，認為有其他方法解決，如可從其他學校調配學生，更甚當局亦有酌情權，以保留偏遠地方的學校學額。他說，教育局要求學校提交發展方案，並提供多項選擇，但形容選項是「難以選擇」，亦不知如何合併，對此感到迷惘。校方目前傾向考慮特別視學，或改為私營小一，但學校要在特別視學中獲得校外評核為「良好」，才能繼續營辦，認為成功機會較微。

教育界倡酌情處理 新界校長會副主席朱偉林則認為，「獲派0班」意味準備殺校，若學校收生人數僅較局方要求少1至2人，當局應酌情處理，提供緩衝期，讓學校有喘息機會改善教學，以及保留學額，應付未來學童人口回升。

他又提到，教育局信件有提及解決方法，但認為其中的特別視學，時間過於短促，若校方選擇該種方案，質疑能否在短時間改善教育工作，並獲良好評級。至於學校合併，他認為不同辦學團體要協調整合，並不容易，學校最終能「存活」的機會不大，但鼓勵業界要爭取機會。