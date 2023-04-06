打擊違泊 多區發逾二千告票

【本報訊】執法部門於本周一起一連兩日進行聯合行動，確保葵青區內交通暢順，提高道路使用者的守法及交通安全意識，並針對工廠區的車輛違泊問題。行動中，人員共發出862張罰款（交通違例事項）通知書，並即時拖走4輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

工廠區清150公斤雜物 同時，針對工廠區店舖阻塞問題，人員於昨日在打磚坪街一帶進行聯合行動，清除囤積於道路上的卡板及雜物，以確保工廈附近一帶行人的安全。行動中，食環署對在公眾地方造成阻礙和潔淨罪行的店舖發出兩張定額罰款通知書，清除約150公斤棄置雜物。人員亦對附近違例車輛發出定額罰款通知書，以確保附近交通暢通。

另外，東九龍區聯同各區執法人員，於本周二在區內多個交通黑點打擊違例泊車，行動特別針對雙行泊車、在限制區及巴士站違例上落客或貨物、停車等候過久及非法進入黃格或行人過路處，並造成阻塞等交通違例行為。行動中，人員共發出1,622張定額罰款通知書、多次票控17輛違例汽車，並拖走一輛違例停泊的車輛。