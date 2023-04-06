推廣中醫口號多 設局無期 發展蹉跎

照X光未能轉介 家醫計劃無明確表態 政府銳意發展中醫，於施政報告中提出多項政策，亦有政黨提倡成立「香港中醫中藥發展局」，有消息指政府已「知悉」相關建議，並「有意考慮」成立，惟發展中醫的相關配套和政策尚未完善，如現行法例及專業守則規定放射技師及醫務化驗師只可接受由西醫及牙醫等人員的轉介，而不能接受中醫師轉介，據悉政府有意將修訂放上立法會討論，但實際時間表未有；而政府起初提出的「一人一家庭醫生」沒明確表示市民可選擇中醫，業界對此也有微言。

中醫藥處規模細 難促進發展 今屆政府施政報告指出本港將發展中醫，並制訂發展大綱、在中醫藥處新設中醫藥發展專員等。政府雖早於2018年成立中醫藥處，負責在政策層面統籌和促進香港中醫藥發展，但議員梁熙表示，中醫藥處規模其實很細，只有大概5個人，而且處長級別僅為首長級丙級政務官，難以達到促進中醫發展的目的，指政府若要推廣中醫，期望能夠將其升格為中醫中藥發展局，以賦予更多的資源及權力，亦可用更高級別的專員去推動及推廣中醫中藥的發展。

議員冀政府助力產業化發展 有消息指，政府已「知悉」相關建議，並「有意考慮」成立中醫中藥發展局，但主要屬推廣中醫作用，更多像「香港旅遊發展局」而非「醫管局」性質。

身兼香港註冊中醫學會會長的議員陳永光表示，希望中醫中藥發展局可以促進中醫在本港甚至國外推廣，也幫助中醫產業化發展。

政府一直強調中醫是香港醫療體系的一個重要部分，而中醫業界表示希望修訂輔助醫療條例，以容許中醫師可轉介病人予放射技師和醫務化驗師以進行診斷成像檢測及化驗檢查，當局卻只稱現行法例及專業守則規定放射技師及醫務化驗師只可接受由西醫及牙醫等人員的轉介，只能待第一間中醫醫院落成後理順醫院內的臨床流程，惟未有明確針對修訂條例的決定和時間表，亦沒有主導中醫和西醫之間對修訂輔助醫療條例的討論。

據悉，中西醫業界討論先開放中醫轉介四肢骨骼X光片，而軀幹的X光片就沒有包括在內，中醫業界直指「難以接受」，陳永光也指，業界多年來實際上均有類似操作，但相關法例未有修訂，政府有意未來將條例修訂放上立法會討論，但同樣未有確實時間。

另外，政府起初提出的「一人一家庭醫生」沒明確表示市民可選擇中醫，業界對此有微言，而西醫、牙醫和中醫可自願加入服務提供者名單內，陳永光表示中醫有許多治療方法，相信有助治療市民，亦認為可在中小學課程中加入中醫學知識。記者曾卓琳