冰球隊冀其他懲罰代削資助 副隊長開腔 憂影響訓練礙表現

【本報訊】世界冰球錦標賽播放國歌出錯事件，港協暨奧委會啟動暫停冰協會員資格的程序。政府表示，若港協落實暫停冰協會員資格，會相應考慮削減對冰協的撥款資助。當時有份出賽的冰球港隊副隊長沈卓謙接受電台訪問時表示，所有球員一直全力以赴為香港奪獎，最終歷史性取得第3名，但因為播放國歌出錯，事件變得政治化，球員的付出就無人問津，令他感到失望。又指如果當局削減資助，訓練和外出比賽機會可能減少，教練質素亦會變差，但始終對冰球運動有熱誠，即使沒有資助都會繼續打冰球。

嘆付出無人問津 他又指，冰球隊在今次賽事面對很多困難，包括多名球員突然生病，有球員亦因病缺賽，領隊關婉儀有請醫生為他們診症，形容對方是稱職及盡責的好領隊。對於政府或削減對冰協的撥款資助，沈卓謙認為，指冰球是一項花費很高的運動，擔心削減資助會影響球隊的訓練，繼而影響表現，令冰球變為「只有有錢人可以玩的運動」。

他又指，自己年紀較大，今年很可能是最後一年參賽，眼見有很多年輕球員表現良好，很擔心他們日後的發展，冀可以有其他懲罰方法，避免影響本港冰球將來的發展。