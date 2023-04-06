觀塘最多人單身 男性佔9萬

【本報訊】政府統計處日前公布2022年各分區人口統計數字，當中披露了各區「從未結婚」、「已婚」、「喪偶」、「離婚及分居」人數及比例。根據資料，15歲及以上陸上非住院人口中，全港從未結婚的有逾188萬人，男士佔逾91.7萬人，女士則佔逾96.7萬人。按區計算，從未結婚的男女人數最多是觀塘區，共17.8萬人，其中逾9萬人為男性，8.7萬是女性；人數最少的是灣仔區，共有4.2萬人，惟女性佔近2.6萬人。

而按當區總人口比例計算，中西區從未結婚的比例最高，有32.3%從未結婚，當中以女性佔多；其次是黃大仙區，從未結婚人口有31.9%，以男性佔多；離島區亦有31%。另對比前年的數字，南區、北區、西貢、深水埗、葵青及屯門區的從未結婚人口有所增加，當中以南區增逾兩萬佔最多。

深水埗離婚比例最高 離婚方面，去年離婚及分居人數有39.3萬人，比前年多9,500人。而離婚比例最高的是深水埗，有2.9萬人，佔全港7.7%；緊隨其後的為油尖旺及屯門區，有1.9萬人及3.1萬人，分別佔全港7.1%及7%。