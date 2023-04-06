流感個案反彈 確診率達5.8％

林緯遜

【本報訊】本港在過去一周，接連公布多宗甲型流感確診個案，當中一名患大腦麻痹的17歲男子，因併發肺炎及休克，目前情況危殆。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，本港過去數星期的流感個案出現明顯反彈，最新確診比率達5.8%，認為與新冠疫情期間，市民較少接觸流感病毒，社會免疫屏障較低有關。他指現時雖未達以往流感高峰期，但難預測流感高峰會維持多久，料或維持數周不等。

併發肺炎 17歲仔仍命危 林緯遜昨日在電台節目表示，本港目前大部分流感個案均屬輕微，但重申年幼、年長、長期病患者、孕婦等，依舊屬於高風險群組，感染流感後可引致嚴重併發症，甚至死亡。他續指，香港以往流感高峰期一般為一、二月，惟今次爆發走勢略有不同，雖然目前未到以往的傳統冬季高峰期，但認為過去兩年流感活躍度低，致社區免疫屏障降低，加上適逢疫情緩和，社會開始復常，以致坊間有所疏忽，令流感病毒得以肆虐。

至於新冠疫情方面，最新新冠病毒繁殖率已突破一。林緯遜表示，現時社區監察仍測到有相當高的新冠病毒量，與去年夏天相若，形容病毒從來未離開社區，料比率回升原因，是受愈來愈多市民脫下口罩影響，預計確診個案或有機會反彈，不過重症及死亡個案低，認為不用過於擔心。