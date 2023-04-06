免遣返聲請3年5482宗 耗費2980萬 市民埋單

【本報訊】假難民濫用免遣返聲請司法覆核機制，多年來禍港擾民燒公帑，成為本港難除的毒瘤。最新司法覆核案件數字顯示，2020至2022年高等法院原訟法庭入稟的許可申請有5,812宗，當中94%與免遣返聲請有關，按年分別為2,367、1,675及1,440宗，過去3年多達5,482宗。司法機構一直在有關原訟法庭委任暫委法官和合約支援人員，負責處理與免遣返聲請相關的覆核案，期間的額外人手而增加的開支，按年分別為650萬、1,330萬及1,000萬元，總共2,980萬元。

司法機構回覆議員葛珮帆有關預算案的提問時，指過去3年獲批予許可的申請數目按年分別為19、26及13宗，平均審理時間，即由入稟許可申請日至法庭作出決定日，則分別為415、123及78日，與免遣返聲請有關的司法覆核案件數目共有3宗。至於高院上訴法庭，就與免遣返聲請有關的許可申請遭拒絕而入稟的上訴案件共1,042宗，與免遣返聲請有關的司法覆核決定而入稟的上訴案共有8宗。

需精簡程序增聘人手應對 終審法院方面，民事上訴許可申請中有89%宗案件與免遣返聲請有關，過去3年按年分別為252、510及603宗，每年遞增，多達1,365宗案件。司法機構指一直透過多項措施應付自2017年起不斷增加的免遣返聲請相關案件，包括精簡相關法庭程序、鼓勵更廣泛採用書面方式處理合適的案件、增加司法人手以及聘用短期司法人手，專責處理相關事務。