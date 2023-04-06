外判逾1700宗刑事案 律政司狂燒1.7億公帑

【本報訊】律政司會把部分案件外判予私人執業的大律師和律師處理。當局書面答覆議員特別財委會問題，過去3個財政年度外判案件的費用總額由2019至2020年的約3.11億元，下降至2021至2022年的約2.62億元，案件數目為2,149宗。不過，就刑事案件的外判費用總額和案件數目則有上升趨勢，2019至2020年共1,186宗個案，支出約1.29億元，至2021至2022年個案數目上升至1,763宗，支出達約1.71億元。

相反，過去3個財政年度民事案件，包括建造工程案件的外判費用總額和案件則下降，2019至2020年共407宗個案，支出達約1.82億元，至2021至2022年個案數目為386宗，支出約為9,000萬元。

有關訴訟費用預算飆2.3倍 另外，律政司2023至2024年度訴訟費用預算約為3.54億元，用以支付法庭在刑事及民事案件中判政府須支付的訴訟費用，有關撥款較2022至2023年度的修訂預算大增逾1.5倍，約2.16億元。當局又提到，該年度刑事案件的訴訟費用預算為2.26億元，較2022-23年度的修訂預算增加約2.3倍，約1.57億元。當局解釋，訴訟費用預期總體上有所增加，主要由於需預留撥款，以應付因將會或可能出現新增案件及於2022至2023年度期間處理多宗案件所需要的訴訟費用。