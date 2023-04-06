首長級增18職位 議員斥食相難睇

公僕零增長疑篤數 裁低薪工作抵銷 政府表示，自2021至2022年度起，已連續兩個年度落實公務員整體編制零增長，惟早前已有議員質疑「零增長」的具體定義為何，指若取消非首長級職位以增加首長級職位，雖數字上零增長但工資、待遇等截然不同。政府書面答覆議員特別財委會問題，指首長級職位數目仍維持在公務員編制總數不高於1%的水平，而首長級編外職位編制由現時89個，將增加至100個；首長級常額職位則由1,725個，增加至1,732個。有議員質疑有關零增長是否被「歪曲」，做法似是裁減一個低級職位，增設一個高級職位，如「掩耳盜鈴」。

多名議員都在特別財委會中就公務員編制零增長提問，當局回應稱，在首長級職位方面，自2022年7月1日至今，經立法會批准共開設了20個首長級公務員常額職位和10個首長級公務員編外職位；保留或重新開設5個首長級編外職位，惟在非首長級職位方面政府未有統計。

而首長級編外職位編制將由現時89個，增加至100個；首長級常額職位則由現時的1,725個，增加至1,732個，政府稱，預計至2024年3月底，整體公務員編制，即首長級及非首長級公務員職位總數仍為約197,000個，而首長級職位數目仍維持在公務員編制總數不高於1%的水平。

事實上，身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀在早前的立法會會議中，亦曾追問政府多次提出增加編外職位，如何達致公務員職位零增長的目標，指若「開一個AO位（政務主任），用OA位（辦公室助理員）抵銷」，兩者薪酬開銷相差甚大，質疑政府是否增設一個高薪酬職位，以削一個低薪酬職位抵銷，「咁樣玩一個遊戲」，惟政府是次回覆也僅指公務員事務局沒有備存各部門自去年7月1日至今開設的非首長級常額及編外職位的資料。

指應增加效率非人手 議員謝偉銓表示，會繼續研究有關每個部門增加首長級職位的原因，並指大部分的申請都需要有更強的理據；而從相關數據可見，謝質疑有關零增長是否被「歪曲」，因做法似是裁減一個低級職位，增設一個高級職位，他指未來也會在會上繼續追問當局有關情況。議員狄志遠也指政府做法似「掩耳盜鈴」，每次提出增加人手的理據均是屬於工作範圍之內，他認為政府應增加效率，而非增加人手。