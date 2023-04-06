醫健：老有所醫：不要輕視乾眼症 嶄新療法可幫你

香港人工作繁重，時常加班，大家的眼睛也要OT！眼睛經常使用過度，休息不足，有機會影響自身淚液分泌，分泌不足或不平均也會造成乾眼症。

一直以來乾眼症佔求診的病人六成以上，以我看來，這個趨勢仍會持續上升。一般乾眼症的症狀，包括眼乾、眼澀、痕癢、有異物感、發紅等，較嚴重的病人甚至會出現怕光、眼痛、視力模糊的情況，所以乾眼症是不能忽視。

長久以來一般乾眼症的治療方法，我們都會先處方眼藥水（人工淚液）給病人，但有些較嚴重的病人需要使用兩至三種眼藥水，但情況也是反反覆覆，其中有些嚴重的個案，他們滴眼藥水滴到角膜都「花了」，最近看到國際眼表協會及FDA均認可一個治療乾眼的新方法，應該能為眼乾的病人帶來新轉機！

振動鼻翼促進淚液分泌 這個治療乾眼的非入侵性儀器是通過外鼻神經刺激，促進自身淚液分泌。只需將儀器的振頭輕輕置於鼻翼，透過獨特振動頻率，振動鼻翼軟硬骨連接處，有效促進自身淚液分泌循環，每邊鼻翼持續使用30秒，只需早晚使用一次，臨床驗證使用30日後，原生淚液分泌水平顯著提升56％，回復自身淚液分泌能力。

這個非入侵性的新療法有助改善自身淚液分泌水平，亦無藥性、無防腐劑、真正從根源紓緩眼乾。自身淚液一定是最好的，希望這個新療法可以幫到更多受乾眼症困擾的病人！

眼科專科醫生邱健