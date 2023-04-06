即時掃描技術 可全身麻醉植入深腦電極

【本報訊】柏金遜患者會出現手震、遲緩、僵硬等病徵，失去自理能力，治療上可以「深層腦部電刺激手術」，改善身體活動能力，手術需植入深腦電極。以往病人在手術前需停藥，且術中需保持清醒，以確認電極位置，惟患者因停藥會感痛楚，且清醒接受手術亦令他們大感不安。利用「手術中電腦掃描儀」確認電極位置，患者可接受全身麻醉，大大縮短因停藥而感不適的時間。

助柏金遜症患者改善活動

65歲的陳先生原任職巴士司機，2015年確診柏金遜症。他憶述，患病期間需用拐杖，起床亦要太太攙扶，其後決定辭工。他去年9月獲轉介至威爾斯親王醫院接受手術，院方安排他接受掃描確認電極位置，全身麻醉完成手術。而今他行動自如，食少七成藥，更做到家務。他曾聽聞有病友術前一晚停藥，至術中「個人郁唔到，肌肉好緊」，幸自己可全身麻醉。