內地團觀光船用膳 賞維港兼疏導人潮

【本報訊】內地平價團早前塞爆紅磡、土瓜灣，滋擾社區且損旅客體驗。旅遊業界近日試行安排內地團客人轉到觀光船享用午膳。有旅客滿意安排，認為能趁機欣賞維港風景。觀光船負責人稱暫時上船的旅團僅少數，未做到收支平衡，相信旅社需時重編行程，期望當局能開放更多碼頭配合。

160元可享雞絲翅及鮑魚 旅行團於昨日中午前到達觀塘汽車渡輪碼頭，旅客陸續登上「洋紫荊維港號」觀光船食飯。團餐價格「人頭價」由64至160元不等，包七餸一湯連白飯，最便宜的較土瓜灣餐廳的貴約20元，有胡椒豬肚、咖喱雞球、花生蓮藕炆腩肉、麻婆豆腐等；最貴的160元有雞絲翅、原隻鮑魚、燒鴨及避風塘炒蟹等。而昨日的5圍客人均選擇最便宜的套餐，食飽飯亦可到觀景台欣賞維港景色。旅客均認為食物味道良好，而船上風景優美，別具特色。

洋紫荊維港遊營運總監葉定國指，船上可設32圍枱，每團可接待最多300多人，每日最多兩輪，而上周才決定安排旅行團於船上用餐，昨日5圍枱約有50多名旅客，但預計要收支平衡，每輪需至少做15圍。葉認為，旅行社需時重新編排新團行程，期望能分流九龍城區的旅客，減少擾民，並促當局開放紅磡及尖沙咀讓旅客上船，亦方便旅行團編排行程。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，內地團轉到海上用餐成本以人頭計，較在酒樓多約20元。因旅行團已報價，團友毋須加錢，額外成本由旅行社負擔。

另旅遊業監管局也有派員上船視察，旅監局行政總裁方安妮指，船上用膳的新安排非常好，不影響各社區市民的日常生活，同時為遊客提供維港遊。