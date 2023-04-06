報復式外遊 港人備數萬銀彈出走

【本報訊】港人趁復常後首個長假期「報復式外遊」，香港機場、廣深港高鐵香港西九龍站等口岸昨日均人頭湧湧。有市民笑指，今次是繼3年新冠疫情、通關後首次外遊，故感到非常興奮，已預備數萬港元「彈藥」消費；也有人擔心旅行時確診新冠，故會做足防疫準備。

市民許女士一家人今次假期將先去泰國曼谷，再到訪南韓首爾。她透露，今次旅行有特別意義，是同行的兒童首次搭飛機，並是通關後首次一家人去旅行，預算開支2、3萬元。她笑言家人均曾染疫，故不怕外遊期間中招。

前往首爾旅行的邱小姐則稱，由於自己未曾確診，擔心旅行時會不慎中招，故會多注意衞生，包括帶備濕紙巾「抹吓」，而是次則預了萬多元外遊。

黎小姐今次跟團前往日本東京，坦言擔心入境要等數小時，但旅行社已有提醒，無奈表示「預咗要等」。

高鐵站同逼爆 西九站方面，自從高鐵本月初起重開跨省長途列車，車站昨早同樣塞滿回鄉祭祖、北上遊玩的市民，並在大堂離境候車出發。有參加6日湖南張家界旅行團的市民指，今次是疫情以來首次出遊，感到興奮。有市民則計劃前往廣州和中山一帶探望朋友，他指自己經常往返內地，現時撤銷了防疫限制，更方便往來，又指只要做好防護措施，就不需要擔心疫情反彈。