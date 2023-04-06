本報直擊 長假赴日排長龍 入境等兩個半鐘

今年清明節後緊接迎來復活節假期，打工仔趁機請假一天即可自製6天長假期。作為本港出入境限制放寬以來的首個長假，有本地旅行社指，今年復活節假期約有200團出遊，已重拾疫情前約六成水平，相信明年農曆新年客量可全面復甦。日本作為港人最熱門外遊地點，近日有旅客反映在日本的機場入境需時動輒逾數小時，本報記者昨午於東京成田機場實測，需時長達兩個半小時。

日本櫻花季開鑼，近日旅客量急增以致連日塞爆當地多個主要機場。早前已有不少旅客投訴，近日飛抵東京成田機場，足足輪候近5小時才完成辦理入境手續，未能趕及原定行程，例如已全額預訂的晚餐等。有乘搭夜機的旅客則指，因入境排長龍而錯過尾班車，終被迫在機場留宿。

蛇餅逾400米 據本報記者昨日現場實測，所乘搭的航班於香港時間下午約2時飛抵成田機場，尚未步至入境大堂前，現場旅客已築起長約400米的人龍。

記者排隊約一小時後，終可「遠眺」到入境櫃位，但前方仍有數個「蛇餅」，最終共輪候兩個半小時，即下午約4時半才完成所有入境程序，步出機場。

東瀛遊執行董事禤國全分享，今年清明及復活節假期生意理想，對比去年聖誕節約100團外遊，今年農曆新年增至150團，至復活節假期已上升至約200團，數量相當於疫情前、即2019年的55%至60%。當中，日本團最受歡迎，佔整體團數近半，內地團佔大約兩成半，其餘分別是歐洲和東南亞團，主要是家庭外遊。

禤又稱，受制於航空公司運力有限且需求大，機票價格仍高企，現時團費較以往貴一至兩成。以日本6天團為例，至少索價1.3至1.5萬元，但有信心暑假客量將繼續上升，明年農曆新年前後客量能全面復甦。

至於日本機場大排長龍，禤國全指，綜合前線員工指東京兩個主要機場較繁忙，但不同機場亦毋須輪候過長，「用一個鐘至個半鐘就出到境」，並認為擠塞是「偶發性的單獨事件」，並希望當地機場加派人手疏導旅客。