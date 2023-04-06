疫後拜山人流不絕 祭品加碼大出血

一家大細冒微雨 照掃千元乳豬 疫後解禁首個清明節拜山人流不絕，但百物騰貴，祭品加碼大出血！清明時節雨紛紛，雖然昨日天公不作美，但仍無阻拜山人潮，大批孝子賢孫冒微雨一早到達墳場拜祭先人，手持香火及祭品，慎終追遠。有市民與往年一樣購入燒乳豬拜祭先人，但坦言今年物價上漲約40%，乳豬需逾900元，合共花逾千元買祭品，只好分量「縮水」；有一家大細一行20人，老人家稱疫後復常，明顯人流比去年更多，對毋須再因應禁聚令而分批拜山，感到非常開心。

清明時節傳統上要拜祭先人掃墓，作為疫情解禁首個清明節，香港仔華人永遠墳場由早上起已人頭湧湧，本報記者昨早約10時到場視察，只見有逾百人上山，輪候電梯上山到拜祭骨灰龕位場所人流如鯽，平均需等逾10至20分鐘。

至中午時分仍人潮不減，不少市民一家大細、攜老護幼到場，亦有不少長者手持水果、燒味等拜祭祖先，祭品鮮花不絕，惟以往幾乎「人人有份」的原隻燒乳豬則較少人準備。

物價貴四成 5斤乳豬900元 物價飛騰，小市民為孝敬先人惟有「硬食」。楊女士一行30人拜山，她稱，只是乳豬就已花逾900元，「啲嘢貴好多，比往陣時貴咗成四成！」長者無收入，購買祭品有壓力，又以先人愛吃的蛋糕為例，大呻「呢個蛋糕往時7蚊，依家要11蚊。」不過，為讓先人品嘗的食物種類不變，楊女士無奈將祭品分量減少，「乳豬都要買，但以前買大隻，依家買到最細隻，5斤咋！」

林伯與外孫一行20人拜山，對疫後首次拜山感到高興，因去年有禁聚令，親戚要分批到場，未能聚首一堂，正日拜山人齊，打算之後去飲茶。

「一年一次 慳都唔好慳先人」 林伯又指今年祭品較貴，但「一年一次，慳都唔好慳先人啦」，又特別購入了平板電腦等紙紮祭品，笑稱希望先人也可適應潮流。而外孫黃小朋友則無懼早起，對於疫後解禁毋須再戴口罩，他認為「好咗啲嘅，起碼無咁焗！」

人潮旺盛 龕位拜祭需排隊 李先生一家7人拜山，花逾千元購祭品，包括燒肉、雞和先人愛吃的麵包。他坦言，去年因疫情嚴重，只在家拜祭，今年終於解禁，感覺上人潮比起前年更旺盛，因往年拜祭骨灰龕位時毋須排隊，今年要等其他人拜完後再「補位」。

而林同學亦與父親和嫲嫲一同拜山，早上約8時半起床，「早過平時返學」，幸好乘的士到埗，故覺得下雨亦不太麻煩。

清明時節雨紛紛，但仍無阻拜山人潮。 孝子心聲 乳豬索價近千元。 疫後祭品漲價。