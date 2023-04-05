妖域酒吧打鬥案 治安不靖又一例

曾幾何時，香港係世界最安全城市之一，之不過，自2019年黑暴後治安開始轉差，加上假難民、南亞匪幫崛起，一時風起雲湧，周街刀光劍影、劈友追斬，幾乎日日係清明，不是嗎？清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂！依家就月黑風高影紛紛，大街追斬視等閒！阿哥，上年6月中環鬧市發生「讓子彈飛」嘅槍擊案，9月粉嶺打鼓嶺又有一名中年男子因涉私人債務被綁架撕票。

香港治安不靖，老早已寫在牆上。呢，日光日白，尋日約9點半紅磡又發生搶劫案；話說一名89歲老翁，被兩名操煲冬瓜女子兜搭，示意可提供「按摩」服務，老翁不虞有詐，跟隨二人登上一大廈梯間，兩女即施撒手鐧，一箍其頸，一使出「偷桃」絕招，老翁金頸鏈被搶去，最終兩女逃之夭夭。阿哈，女殺手都出場啦，起動，香港！

各位，香港治安不靖，真如「山陰道上，應接不暇」。呢，上周六中環一間酒吧發生打鬥案，醉酒飛樽，失控亂成一團，至少釀成3人受傷，案件由中區調查人員跟進，人員根據情報及翻查閉路電視片段後，日前展開拘捕行動，於全港多區拘捕4名男子，年齡由24歲至37歲，俱涉嫌「在公眾地方打架」及「傷人」；其中一名29歲姓鄭被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向執法部門報到，其餘被捕人士仍扣查。

一葉落而知天下秋，蘭桂坊又被稱為「人間妖域」，功夫茶早前已指出燈紅酒綠背後，迷亂醉娃通處走、少數族裔惡勢力盤據，加上假難民、南亞匪幫，各種亂象成為黃賭毒等罪案嘅觸發點。果不其然，呢單酒吧打鬥案，正正凸顯本港近年治安不靖又一例！古人說，治國而無德法，則民無修！意思係治理國家卻沒有德教與刑法嘅話，人民就會無從學習、遵循。黑暴期間，咁多學生甚至為人師表者被捕，正正指出香港喺德教同刑法上有漏招，值得在上者「亡羊補牢」也。

講番呢單人間妖域打鬥案，因案發於凌晨3點多德己立街一酒吧，現場有人拍下案發情形，驚見場內多人帶醉動武，閃燈迷幻，畫面見到酒吧內約有10多人高聲叫囂，有人向對方怒擲酒樽雜物，有大漢持酒樽作勢施襲，更有人當場倒地，一地酒水及血漬，場面混亂失控，大批酒客慌忙走避！期間疑有酒吧職員嗌咪呼籲在場人士冷靜！

如此場面，正如有鬥牛闖入瓷器店舖，你話可以控制得住——就奇！都話冇發生人踩人慘劇已經係大幸，皆因凌晨三、四點，人嘅意識最朦朧，加上受酒精影響，根本未必認得清邊度係出口或逃生門！如果一有人被推倒，好易形成骨牌效應，屆時人踩人都真係難以估計有幾多人「欲斷魂」！