人力不足無正視 問題浮面應對遲

本港人口老化，移民潮絡繹不絕，加上3年疫情打擊，各行各業人手不足的情況一發不可收拾，尤以運輸業、建造業最為嚴重。港府如夢初醒，終於表示最遲年中公布策略，當中包括輸入外勞。實際上，輸入外勞絕非洪水猛獸，只是港府現在才來研究，到真正有措施出台，恐怕人手不足已成無藥可救的痼疾矣。

港府聲稱，現時建造業有1萬至1.5萬人力短缺，其他界別亦有相同情況，人力不足對市民接受服務造成影響，同時影響香港整體競爭力。當局又強調，解決勞工短缺問題要平衡多方利益，若輸入外勞，必先保障本地就業，並承諾繼續進行本地培訓云云。

可以看見，本地勞動市場人手不足並非始自今日，多年前已有聲音提醒港府必須正視。就說建造業，年輕人怕辛苦不願入行，業界為了留人只能不斷加薪，例如泥水工去年加薪12.5%至日薪1,800元，天花間隔工加12%日薪至1,400元等。一加俱加，建築成本沒有最高、只有更高，以致香港成為全世界樓價和租金最貴的城市，不僅令市民上樓變成遙不可及，同時令企業經營成本大增，亦降低外資來港的誘因。

運輸業又是另一重災區。單是專線小巴便欠缺最少300名司機；的士業更誇張，年逾七十的高齡司機愈來愈普遍，淪為「馬路炸彈」。更不必說，醫護界由醫生到護士再到護理員皆人手不足，早已成為「老大難」的問題。甚至乎，疫情重創旅遊業，從業員紛紛轉行，現時復工難以請人。可見人手不足已成結構性問題，再不想辦法解決，香港競爭力無以為繼。

既然無法訴諸內，便惟有求諸外，輸入外勞成為刻不容緩的選項。誠然，每論及輸入外勞，本地工會必群起反對，認為這樣做打爛本地工人飯碗。然而，有工無人做的情況已遍及各行各業，人口老化、出生率低下，勞動人口不足更是難以逆轉，不輸入外勞，還有甚麼更好的解決辦法？

無可否認，加強本地工人培訓，提高薪酬待遇，吸引更多新血入行，是皆大歡喜的做法，但若現實上不可行，而輸入外勞既能穩定人手供應，又能降低經營成本，何樂而不為？當然，港府長年累月沒有正視人手不足，絕對是罪魁禍首，過去3年集中抗疫更無暇顧及其他問題，以致社會全面復常，亂象一下子浮面，打亂經濟復甦的步伐。現在還推說待至年中始公布對策，以港產官僚辦事毫無效率觀之，到真正有外勞應市，已不知是何年何月的事。

香港許多問題，其實都是人的問題。歷屆港府眼高手低，光說不練，嘴巴說得漂亮，實際上毫無執行力，以致問題日復日、年復年地拖下去。但說到底，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。香港有背靠祖國的優勢，而中國則有多達14億的人口，輸入內地勞工可謂輕而易舉，毫無難度，就看港府肯不肯做而已。最怕港產官僚議而不決、決而不行的陋習廿多年不變，最終拖垮香港。