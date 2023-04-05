激濁揚清：拱火收油 戲子很愁

波蘭總統辦公室日前宣布，烏克蘭總統澤連斯基本周到訪華沙。報道指澤氏將與波蘭總統杜達進行長時間及廣泛的會談，並會與當地的烏克蘭難民見面。外界聚焦這是自俄烏去年開戰以來，澤氏的第3次外訪，倒不如說這是戲子總統與鄰國打招呼，確保太平門常開的訪問之旅。

要知道德國國防部長皮斯托留斯日前在一個專訪中，強調除了先前承諾的武器外，德國不會再把武器庫存供應烏克蘭；美國參謀長聯席會議主席米利上周亦表示，由於美方擁有的地對地短程彈道導彈陸軍戰術導彈系統數量不多，故現階段仍然不會向烏克蘭提供這款武器。打仗或者講究是否有勇氣，但肯定不能缺乏武器。以美國為首的西方國家拱火澆油動作有所保留，戲子總統藉訪問波蘭來讓身邊一班酒囊飯袋預習逃生路線，也只是未雨綢繆，否則如何做到要走一刻請不必諸多眷戀？

澤連斯基可能也嗅出了美國人不是「烏克蘭疲勞」那麼簡單，而是愈發的生厭。民調顯示支持拜登政府軍援烏克蘭的民眾，從去年5月的60%下跌至今年2月的48%，逾三分之一受訪民眾表示不再預期烏國會是這場衝突中得勝的一方。這意味着拜老頭為求連任，當要博取民意歡心時，在對烏立場上只能投大眾之所好。戲子總統和他那個由電影監製、編劇組成的總統辦公室班底，即將很大機會失去老美撐腰的戲軌已擺在眼前。

正如澤連斯基及其一班幕僚，日前對俄羅斯出任聯合國安理會輪值主席國很有意見，大肆批評做法荒謬可恥，聯合國的權威與公信力已徹底破產。惟美國人對於安理會主席國每月輪調的安排，表示沒有辦法阻止俄國輪任主席。任何人也看得出戲子總統形勢不妙，作出風險管理也是可以理解的。