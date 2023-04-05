橫眉冷看：比西方企業更懂西方

早年，內地部分企業無序擴張，肆意蠶食市場，有違社會主義追求共同富裕的原則，若然循此路往，不予壓制，勢必步西方資本主義後塵，造就出一個個碩大無朋的商業霸權者。幸好中央及時撥亂反正，重新規劃市場，指導某些民企商家調整發展方向，如今內地基本上已重納正軌，回復公平競爭的局面。

有不少論者曾經擔心，內地政府壓抑民企過分擴張，會否出手過重，連帶將中國企業的創意和朝氣也一併打掉。事實證明，這擔心是多餘的，新冠疫情過後，中國經濟迅速復甦，北京、上海、深圳依舊繁華，中國民企不但在內地發展蓬勃，在海外更不斷攻城略地，將不少西方的知名企業都比下去。

中國品牌比亞迪和寧德時代，在全球各地開疆拓土，成績斐然，早已不在話下。近日更有一項消息，震驚了美國市場，原來上個月全美國下載量最高的App，頭5位當中，有4個都是來自中國企業的出品。讓西方政府談虎色變的TikTok，在美國的下載量只是排行第3。位列第一的，是一個購物App；第二是用作剪片的App；第4是一個時裝企業的App。它們全部是中國公司的出品，而鼎鼎大名的Facebook，在美國的下載量只能排在第5位。

中國公司推出的App在美國大行其道，固然是因為當地民眾的新鮮感使然，未必代表中資企業當真全面戰勝了美國企業。然而，當地用戶不對來自日本、南韓、印度推出的App產生同等興趣，唯獨鍾情於中國的出品，可見中國企業愈來愈掌握到外國客戶的要求，有時候甚至比西方企業更能明白西方客戶的所需。既是如此，美西方國家就算禁得了一個TikTok，恐怕也禁不了接下來的10個、100個吧。