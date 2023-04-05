筆下風雲：歐洲耗下去只會自毀

法國總統馬克龍和歐盟委員會主席萊恩一同訪華，與國家主席習近平會面。臨行前有法國外交官員表示，總統此行將要求中方不要踩俄烏戰爭的紅線；萊恩更擺出強硬態度，聲稱中歐關係的前景與中國在俄烏戰爭中的表現掛鈎。然而，表面上擺出強硬姿態，實際上是否如此呢？

從馬克龍聯同一眾法國企業高管一起訪華，包括空中巴士與阿爾斯通的代表，甚至電影製片人也有，便知此行目的經濟大於政治，俄烏戰爭議題只是點綴，好讓向國內反華派及美國交代而已。萊恩更不必說，她雖然一直都很反華，但亦不忘強調歐洲不願和中國脫鈎，何況她正競逐北約秘書長，顯示自己「不怕」中國以賺取政治籌碼何足為奇。

其實，歐洲經濟疲不能興，歐洲領導人心知肚明，跟中國合作遠比搞意識形態對抗實際得多。尤其法國因為退休改革掀起全國示威浪潮，馬克龍弄得焦頭爛額，再不加強對華合作改善國內經濟，恐怕政治前途很快玩完。

當然，歐洲受美國控制和影響，對華態度搖擺，但東南亞諸國則務實得多。新加坡總理李顯龍開宗明義表示，很多國家都非常渴望和中國建立經濟上的連結，當中包括新加坡；剛完成訪華之旅的馬來西亞總理安華，更表明支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，並邀請習近平在明年中馬建交50周年訪問該國；而一度擱置的「隆新高鐵」亦有意重啟，同樣需要中國的技術和資金。事實上，中國是全球唯一一個有完整生產線、供應鏈和龐大市場的國家，西方對華脫鈎不切實際，俄烏戰爭更是拖垮歐洲經濟，完全顯現出美國的自私自利。歐洲繼續耗下去只能自毀，倒不如與中方合作共贏。