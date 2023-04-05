強詞有理：美日諜影

俄羅斯聯邦安全局拘留《華爾街日報》一名美國籍記者，指控從事間諜活動，美國國務卿布林肯第一時間致電俄外長拉夫羅夫，要求立即放人。美俄互派間諜早已不是甚麼新聞，雙方間諜落網也已屢見不鮮，但這次美國竟由堂堂國務卿親自出面要人，實屬罕見。看來這位《華爾街日報》記者絕非普通角色，極可能是一條大魚，否則老美不會如此緊張。尤其是目前俄烏戰爭正處於關鍵時刻，大魚落網，牽一髮動全身，整個間諜網隨時被一鍋端，老美不緊張才怪。

但緊張也沒用，俄羅斯從來不會對任何國家屈服，更不會因為美國一通電話而放人。相反，這通電話反而令俄方覺得該名間諜奇貨可居，必定會好好利用，一來可以敲打美方，二來可以作為日後交換人質的籌碼。

無獨有偶，中國日前也拘捕一名涉在華從事間諜活動的日本人，日本外相林芳正也要求中方「立即放人」，口脗與布林肯一模一樣，有甚麼樣的主子就有甚麼樣的奴才。美國和日本這種無賴國家最喜歡賊喊捉賊，他們一直對中國虎視眈眈，不擇手段滲透和竊密，另一方面又把自己包裝成受害者，不斷渲染「中國威脅論」，簡直卑鄙到了極點。

公開資料顯示，自2015年以來，最少有16名日本間諜在中國被捕，而實際數字必定遠遠不止。外國媒體曾經統計過，這些年估計有10萬名以上外國間諜在中國大陸從事情報活動，其中日本間諜人數最多，據說可能達數萬之眾，早已滲透到各個領域。若是戰爭年代這可以理解，早在甲午海戰之前，日本間諜就已無孔不入。但現在並非戰爭年代，日本作為二戰的戰敗國，依然對中國派出這麼多間諜，到底有何居心？唯一解釋就是日本侵華之心不死，時刻都在準備打仗。

不要以為這是危言聳聽，過去曾有一段時間小日本相對老實，基本上能夠遵守和平憲法，主要專注於經濟發展。但近年其野心不斷膨脹，逐漸露出猙獰面目。尤其隨着美國加緊遏華，日本充當爛頭蟀，愈來愈囂張，有時候甚至比美國更歇斯底里。有人說，倘若有一天台海爆發戰爭，美國未必會直接介入，但日本一定會直接參與。這不是沒有道理，其實日本比美國更不希望中國強大，因為他們欠下中國人太多血債，擔心終有一天血債血還。