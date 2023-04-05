坦言集：美危機先爆

美國金融危機或許不會即時爆發，但問題十分嚴重，潛在威脅仍大。假若美國利率不能降下去，即使銀行存款可以由政府全額保障，銀行也有一級資產的虧損。房貸（包括商業地產貸款） 利率負擔沉重，打擊樓市。樓市變化也反過來加重銀行的負擔，乃至房地產債券價格下跌。

銀行存款從中小銀行轉移至大銀行，反映投資者的避險趨向，但美國銀行的總存款額還在下跌，中小銀行的貸款能力急跌。為保資產便調回貸款，中小企業便失去銀行貸款的支持。市場銷售已不如理想，通脹帶來的成本仍高，資金緊絀便百上加斤。美國經濟可以怎樣恢復增長呢？

政府可擴大債務來增加軍工開支，用軍工開支來維持經濟一定增長。可是國債已超負荷，縱使國債限額提高，容許政府繼續發債維持開支，可國債增發會由誰買呢？中國等政府正在拋售美國國債。國債雖然價跌息升。但價格預期會再因供求趨跌，誰會冒風險購入美國國債？最後便是聯儲局改變緊縮政策，把賣不出的國債收納，使聯儲局也成資不抵債而放寬銀根。美國國債因財政外貿雙赤膨脹而急升，國債利息支出也飆升，發新債付舊債的本利加快，美國國債飛升速度可能超乎特朗普與拜登政府的紀錄。全球其他國家看在眼裏，必然動手避險，更急速地拋售美國國債。美國的通脹、美元的匯率都會演變成系統性金融危機，論規模應比1929年和2008年的危機更為嚴重。

這樣的危機，金融市場誰也看得清楚，各個中央銀行也不可能不懂。但沒有任何一個捍衞國家主權與利益的中央銀行會捨身來救美國。事實上，G7國家的中央銀行也救不起，反會引火自焚。因而面對這樣巨大危機，各國中央銀行當會但求自保，盡可能提早避險。可在美國的政治挾持之下，它們能做甚麼呢？美國已吃掉蘇聯東歐共黨政權的長年積累，吃掉日本，也正在吃歐洲。但它的財政缺口太大，除非把中國與印度都吃掉，或許加上沙特阿拉伯的石油天然氣出口國，否則的話，抑制不了金融危機的爆發。中共領導下的中國不會如日本、德國那樣自我犧牲，也不會如蘇聯由本身精英出賣。因而中美終極一戰難免，且不可能拖得太久，理由是美國的金融承受不了。

要避免一戰，只能是美國金融危機提早爆發！