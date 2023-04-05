政情：紮孖辮做配角 鄧銘心踩入音樂劇

油尖旺前區議員鄧銘心最近有新嘗試，原本屬於工程界嘅佢，粉墨登場參與音樂劇演出，仲要一人分飾多角，扮演老師、村姑、盲人，甚至乎路人甲乙丙。雖然只係「跑龍套」，但佢都興味盎然，仲將自己不同嘅舞台造型上載社交平台添。之但係，當中有一款造型，竟然連佢自己都話頂唔順喎！

超齡學生妹 自己都頂唔順 鄧銘心話佢畀人臨時拉伕，做「送機的妹妹」。正如舊時流行曲都有唱「三張幾野紮起辮仔，青春美麗就冇失禮」但見一身啡白色格仔連身裙、外披一件深色外套嘅鄧銘心，睇落就好似一個超齡學生妹，難怪佢自己都話「幾廿歲人仲扮細，舞台真係乜嘢都可以發生」。有網友留言話差啲認佢唔到，亦有人話佢年輕咗，鄧銘心就回應話自己「喬裝咗」，又指造型嘅效果，彰顯化妝同造型嘅重要性。

到底台下嘅觀眾，會唔會認得出舞台上扮後生嘅鄧銘心呢？佢話其實冇諗過要向網民分享佢扮後生嘅造型，不過實在冇乜幾何，即使自己都頂唔順，都畀大家睇吓，開心吓咁話。