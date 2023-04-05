食署上年度近3億額外撥款 增掃街滅鼠

【本報訊】為改善環境衞生，政府設立「地區事項統籌工作組」於去年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」，行政署回覆議員鄭泳舜有關預算案提問，指難以分部門計算開支，但個別部門動用額外專款以加強環境衞生方面的工作，以食物環境衞生署為例，在2022至23年度善用該年度《財政預算案》接近3億港元的額外撥款，加強環境衞生服務，特別是為應對疫情而增加街道潔淨及垃圾收集服務、加大力度防治鼠患，以及改善公眾街市的衞生等。

行政署又指食環署積極應用科技，透過機械化及自動化，加強環境衞生服務以及提升檢控工作效率。在2023至24年度，食環署就加強清理和收集垃圾以及協助相關執法行動而應用的科技及技術預算開支約為4,900萬港元。

政府重申打擊衞生黑點計劃，目標是打擊全港600多個衞生黑點，加強清理約4,000個公共地方和危險／棄置招牌，並通過跨部門聯合行動打擊非法擴展店面導致阻街的衞生黑點，以及移除遭棄置於後巷的車輛。