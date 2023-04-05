日核廢水惹憂 環境局料收緊檢測

【本報訊】立法會食物安全及環境衞生事務委員會昨開會，議員葛珮帆關注日本即將傾倒福島核廢水，政府有何對策；議員鄧家彪認為應在日方排放核廢水後，禁止日本漁農產品進口。環境及生態局表示已成立跨部門專責小組評估食物安全影響，預料在排放計劃開始後的一段時間內，收緊來自相關縣水產品的入口管制和檢測，但仍要視乎國際原子能機構工作組的報告結論。

議員問對策 籲禁漁農產進口 環境及生態局局長謝展寰表示一定會將香港市民的健康放在第一位，對於日本在國際社會未有共識前，單方面排放核廢水，政府表示反對，但將來採取的行動要視乎風險評估，有待國際原子能機構的報告和國家專家評估，最終制訂應對計劃。

該局副秘書長李炳威表示已經成立跨部門專責小組，評估日方排放計劃對食物安全影響。根據目前資料，風險較高食物主要來自福島和附近縣的水產品，因此在排放計劃開始後的一段時間內，預計會收緊來自相關縣水產品的入口管制和檢測。

國際原子能機構工作組正檢視排放計劃的安全性，當局會因應工作組整體報告的結論及日本提供的資料，落實加強措施的具體內容。