港協向冰協「開刀」 播錯國歌停會員資格

政府稱或削撥款懲處 港隊2月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽，大會賽後播放國歌時，播錯反對修訂《逃犯條例》歌曲。中國香港體育協會暨奧林匹克委員會昨稱，經與政府商討後，啟動暫停冰協會員資格的程序，並按《組織章程細則》給予冰協一個月時間，就其未能按相關指引，適當處理有關事件作書面解釋和改善建議，否則港協暨奧委會將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。

而政府亦稱，一旦港協暨奧委會通過特別決議案，落實暫停冰協的會員資格，政府會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。

指未遵指引處埋 事後迴避 港協暨奧委會表示，審視冰協分別於上月10日及20日提交的書面報告，以及港協暨奧委會與冰協代表於上月23日的會面內容後認為，冰協沒有遵從相關指引規定處理國歌，讓國歌獲得應有尊重。在事件發生後，港協暨奧委會多次聯絡冰協領導層，要求盡早會面商討事件，惟冰協沒有就港協暨奧委會的跟進查詢交代詳情，亦沒有正面回應面商要求，直至事件發生後超過3個星期才出席會面。

港協批評冰協領導層不情願及迴避的態度，說明其與港協暨奧委會溝通和合作上的缺失；播放國歌出錯屬嚴重事件，可見冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足。港協暨奧委會又稱已要求冰協於下月4日或之前，就其未能按相關指引內要求對國歌予以莊嚴的處理，提交全面的書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，否則港協暨奧委會將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。